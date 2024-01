Messina, uomo di 42 anni scomparso da tre giorni: ansia per Paolo Mollica Nardo

Il quartiere di Contesse, a Messina, in ansia pr la scomparsa di Paolo Mollica Nardo, 42 anni. L'uomo da mercoledì ha fatto perdere le sue tracce, risultando introvabile. Polizia e carabinieri sono a lavoro in tutta la città, ma fino ad ora senza esito. Ricerche continuate anche durante la notte, ma non ci sono ancora buone notizia. In ansia la famiglia che vive nel villaggio della zona sud e che ha presentato denuncia. L'uomo, da quanto si è appreso, avrebbe lasciato un biglietto a un amico prima di non dare più notizie ai familiari.

Il fratello Giuseppe sui social ha fornito una foto più recente dell'uomo scomparso fornendo ulteriori indicazioni: "Altezza 1,77 peso 80 kg circa, occhiali, giubbotto verde con cappuccio, jeans blu chiari, scarpe sportive scure, borsello a tracolla nero, chiunque lo avesse visto di recente o anche nei giorni scorsi è pregato d rivolgersi al 3319262818 o al commissariato di polizia di Contesse-Cep"