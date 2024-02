Rissa durante il corteo di Carnevale: quattro arrestati nel piccolo centro di Cesarò, sui Nebrodi

Quattro persone tra i 25 e i 57 anni sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri a Cesarò, piccolo centro dei Nebrodi, con l’accusa di aver provocato una rissa - per futili motivi - durante il corteo di Carnevale con il passaggio dei carri allegorici.

I quattro erano tutti già noti alle forze dell’ordine. I fatti s i sono svolti al passaggio dei carri allegorici in una via del centro. I carabinieri della stazione di Cesarò, in servizio di controllo, hanno notato un gruppo di persone coinvolte in una rissa con calci e pugni, scaturita verosimilmente per futili motivi. Intervenuti nell’immediatezza, i militari dell’Arma hanno fermato i facinorosi che hanno riportato qualche lesione, scongiurando ulteriori conseguenze. Nonostante la resistenza, opposta dai quattro uomini coinvolti, i carabinieri li hanno bloccati procedendo al loro arresto in quanto ritenuti responsabili di rissa aggravata da lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria.