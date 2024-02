Violenza durante la sfilata di Carnevale a Merì: accoltellato un ragazzo di 21 anni

Dopo la rissa scoppiata a Cesarò nel corso dei festeggiamenti del Carnevale, anche un accoltellamento durante la sfilata dei carri nel piccolo centro di Merì, sempre in provincia di Messina. Un ragazzo di ventun'anni è infatti stato colpito durane una lite in piazza Municipio, proprio mentre migliaia di persone assistevano al corteo in maschera. Tra balli e musica, all'improvviso la violenza e le urla. Si è temuto il peggio. Il giovane è stato trovato a terra, sanguinante.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i carabinieri che si trovavano nelle vicinanze per presidiare la zona. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al ragazzo, si tratterebbe di un egiziano, rimasto coinvolto in una rissa tra extracomunitari. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale di Milazzo con codice rosso, ma dopo i primi accertamenti le sue condizioni non sono state ritenute gravi dai medici. La sfilata é stata stata sospesa e gli eventi successivi sono stati annulati.