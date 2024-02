Brolo, scooter contro auto: ragazzo di 18 anni trasportato con l'elisoccorso al Policlinico di Messina

Ancora un incidente in provincia di Messina. A scontrarsi uno scooter sul quale viaggiava un ragazzo di 18 anni, e un'autovettura. Secondo le prime informazioni, i due mezzi si trovavano sullo scorrimento veloce tra Brolo e Sant’Angelo di Brolo e ad un certo punto, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio il diciottenne che è rimasto per terra. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza e i carabinieri. I sanitari hanno prestato le prime cure e contattato l'elisoccorso che ha poi trasportato il ragazzo al Policlinico di Messina.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico che si è formato lungo l'asse viaria e i mezzi del soccorso stradale. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Un altro grave incidente era capitato in provincia di Messina pochi giorni fa. Nell'occasione era deceduto un uomo, guardia giurata, che alla guida di un'auto si era scontrato con un tir nella piazzola di sosta dell'autostrada, all'altezza di Tremestieri.