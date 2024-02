Incidente sulla Messina-Catania: morto l'uomo rimasto ferito dopo avere tamponato un tir a Tremestieri

Non ce l'ha fatta l'uomo che era rimasto ferito martedì mattina, con la sua auto, una Volkswagen Eos, sulla Messina-Catania, in un'area di sosta prima della barriera di Tremestieri. Si tratta di Antonino Loprestini, 48 anni. È morto ieri pomeriggio, ma la notizia si è appresa soltanto questa mattina.

Era una guardia giurata messinese e si stava recando al lavoro a Catania quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro il mezzo pesante che si trovava nell'area di sosta. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno soccorso l'uomo e in considerazione delle gravi ferite riportate è stato trasferito al Policlinico di Messina.

Sul luogo dell'incidente era giunta anche la polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso: c'è ancora da capire il motivo per il quale l'auto sia andata a tamponare il tir e perché il mezzo articolato si trovasse proprio in quella posizione.