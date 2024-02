Incidente tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera, ferito un giovane di 23 anni

Ancora un incidente stradale in provincia di Messina. Secondo una prima ricostruzione, al km 17+400 dell'autostrada A18, in direzione Catania, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera, un uomo di 23 anni, a bordo di una Mercedes E 270 CDI, ha perso il controllo del mezzo e, per cause in corso di accertamento, e si è schiantato contro le barriere di protezione. L'impatto è stato molto forte, l'auto ha divelto diversi metri di guardrail ed è andata completamente distrutta.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno soccorso l'uomo alla guida, rimasto ferito, e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

La carreggiata è stata ristretta per mettere tutte le operazioni del caso e la messa in sicurezza della strada con la conseguente sostituzione del guardrail.