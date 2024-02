Panarea, l’ambulanza è senza autista: due soccorsi effettuati con la macchina elettrica

Ancora disagi invernali a Panarea, isola dei vip in Estate. L’ambulanza è ferma, senza autista, e due soccorsi sono stati effettuati con la macchina elettrica tra le proteste degli isolani.

Lo racconta Nadia Solange, argentina che ormai da anni ha deciso di vivere nella piccola isola delle Eolie con marito e due figli. «A Panarea – dice – c’è stato un secondo soccorso eseguito per mezzo di una macchinetta elettrica perché è stato impossibilitato l'utilizzo dell'ambulanza. E così dall’abitazione all’elipista dell’elicottero del 118, si è dovuta utilizzare la macchinetta di privati che gentilmente l’hanno messa a disposizione».

Dai primi di luglio e fino a settembre c'era il servizio attivo di due autisti-soccorritori e un'ambulanza nei locali della guardia medica, il mezzo di proprietà della protezione civile del comune di Lipari era stato concesso in comodato d'uso gratuito all’Asp. Da ottobre i disagi. «Dallo scorso ottobre – prosegue la signora - è un continuo scaricare le responsabilità tra comune, Asp e 118. Due interventi in meno di un mese si sono effettuati con macchina elettrica pur avendo sul patio della guardia medica una bella ambulanza parcheggiata e nonostante alcuni giovani dell'isola abbiano un'associazione ed un corso di formazione. Però é impossibile per loro utilizzarla. Siamo sempre fermi a questioni burocratiche. Non può essere il cittadino a pagare le conseguenze. Perché non dare a questi ragazzi un'autorizzazione preventiva come accaduto anche nel passato?».