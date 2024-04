Panarea, l’ambulanza è ancora ferma: altro soccorso effettuato con la macchina elettrica

A Panarea l'ambulanza elettrica è ancora ferma e ieri sera nell'isola eoliana è andato in scena un altro soccorso con la macchinetta elettrica. Un giovane di Singapore in giro con la bicicletta in località Drautto è caduto e una volta scattato l'allarme si sono mobilitati i volontari guidati da Gianpiero Spanò, collaborato dai coniugi Antonella Basile e Antonello Contartese che sono prontamente intervenuti con il mezzo privato elettrico. Il medico presente a Panarea dopo la prima visita ha accertato un sospetto trauma cranico, con perdita di sangue dal viso e contusioni varie nel corpo.

E ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso ed è stato ricoverato al Papardo di Messina. Nell'isola da parte degli isolani divampano le proteste, anche perché è il già il quarto soccorso effettuato negli ultimi mesi con mezzi di fortuna: oltre alle macchine elettriche sono state anche utilizzate le motoape private sempre messe a disposizione dagli abitanti.

Foto e video notiziarioeolie.it