Panarea, l'ambulanza è senza autista: ferito trasportato in motoape

L’ambulanza continua ad essere senza autisti autorizzati e a Panarea si susseguono i soccorsi con mezzi di fortuna. Stavolta è toccato ad una motoape trasportare fino all'elipista un operaio che a causa di un incidente doveva essere trasferito d'urgenza.

L’uomo si trovava in un pozzetto per il passaggio della fibra ottica e da quanto si è appreso i lavori non erano e segnalati e un mezzo in transito lo ha investito. Così nell’isola che d’inverno è anche senza rappresentanti delle forze dell’ordine, sono intervenuti alcuni colleghi e isolani per trasportalo sulla motoape. In precedenza altri due soccorsi erano stati effettuati con le macchine elettriche di privati.

A Panarea ci sono alcuni giovani volontari che dopo un corso di formazione, sono stati già autorizzati da tempo, ma dalla scorsa stagione estiva non sono stati piu’ autorizzati. L’ambulanza dal Comune è stata affidata all’Asp e ora dovrà essere il nuovo direttore generale Giuseppe Cucci a stipulare la convenzione. Al direttore Cucci è già stata richiesta una dichiarazione ma al momento non si è pronunciato.