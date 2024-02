Tecnico palermitano investito da un muletto a Panarea, scattano le indagini

Il tecnico palermitano investito da un muletto dovrà essere operato al Papardo di Messina. E dopo l’incidente di ieri pomeriggio arrivano i carabinieri con la motovedetta e scattano le indagini. I medici dopo gli accertamenti di rito hanno riscontrato fratture al bacino e alle gambe.

L’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni perché l'uomo prima dovrà essere stabilizzato.

P.G., 55 anni, stava lavorando a Panarea nella viuzza di Iditella.

L’incidente

Era in un pozzetto per la sistemazione dei cavi della fibra ottica, quando improvvisamente c’è stato l’incidente. Soccorso dai colleghi e da alcuni abitanti si è dovuto richiedere l’intervento della motoape per il trasferimento alla pista eliportuale dove era giunto l’elisoccorso del 118. Caricato sul mezzo di fortuna è stato trasferito a Drautto.

Le indagini

Sull’isola che nel periodo invernale si ritrova con soli 150 panarellesi - invece - dei 350 della bella stagione, con quasi tutti i locali chiusi e senza forze dell’ordine, i carabinieri sono giunti con la motovedetta. L’obiettivo è verificare la dinamica dell’incidente attraverso la testimonianza dei colleghi dello sfortunato palermitano e anche degli isolani.