Ambulanza senza autisti a Panarea, l'Asp di Messina pronta ad autorizzare i volontari

Il nuovo direttore dell’Asp di Messina, Giuseppe Cucci, si è attivato per autorizzare gli autisti volontari di Panarea all’utilizzo dell’ambulanza che al momento è ferma. Lo stesso direttore Cucci si è messo in contatto con il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, considerato che il mezzo di soccorso dal Comune è stato già concesso in comodato d’uso all’azienda sanitaria messinese, che ora dovrà nuovamente garantire il personale per l’utilizzo del mezzo. Cucci nei prossimi giorni ha preannunciato che visiterà anche l’ospedale di Lipari dove ormai da anni vi sono carenze croniche di personale e attrezzature.

Sui tre soccorsi in emergenza di Panarea con mezzi di fortuna (auto elettriche e motoape) i consiglieri di minoranza guidati da Gaetano Orto hanno richiesto l’auto convocazione del civico consesso. Adolfo Sabatini, Cristina Dante, Giorgia Santamaria e Raffaele Rifici hanno ricordato che «si continua ad assistere ad un continuo scaricabarile di responsabilità tra il Comune, la Seus e l’Asp Me5, nonostante alcuni giovani volontari residenti a Panarea abbiano già svolto un corso di formazione risultando da tempo idonei alla guida della mini-ambulanza elettrica parcheggiata ed inutilizzata presso la locale guardia medica».