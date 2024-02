Ancora un furto con spaccata a Messina: preso di mira un bar in viale San Martino

Nuovo furto con spaccata nel centro di Messina. Ad essere preso di mira, questa volta, il bar Fuori luogo, in viale San Martino. Il modus operandi sembra essere identico a quello che tempo fa era stato messo in atto dall'uomo arrestato lo scorso 27 gennaio. Ad accorgersi del furto sono stati, stamattina, gli stessi gestori dell'esercizio commerciale che hanno allertato le forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe scagliato una pietra o comunque un oggetto in cemento contro il vetro, mandandolo in frantumi. Una volta entrati, i ladri si sarebbero diretti alla cassa per sottrarre il registratore contenente l'incasso. Al momento, il danno causato è ancora in fase di quantificazione.

In viale San Martino sono giunti gli agenti di polizia che hanno immediatamente avviato le indagini per effettuare tutti i rilievi del caso. Sono stati ascoltati anche i gestori per capire se nei giorni precedenti al fatto qualcuno abbia visto o sentito qualcosa di sospetto.