Alì Terme, esce di casa e si dirige verso il bosco: scomparso un uomo di 38 anni

Sono ore d'ansia ad Alì Terme, in provincia di Messina, per i familiari di Davide Filiciotto, 38 anni, del quale non si hanno notizie da ieri pomeriggio. Secondo le prime informazioni, l'uomo ha lasciato la sua abitazione per poi dirigersi verso il bosco e scomparire nel nulla.

I familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato le forze dell'ordine, presentando una denuncia ai carabinieri. Immediatamente sono scattate le ricerche. A lanciare l'allarme sui social è stata a protezione civile di Alì Terme che ha anche comunicato che Filiciotto, al momento della scomparsa, indossava un cappotto jeans marrone, un jeans chiaro con alcuni strappi e un paio di scarpe nere.

Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe anche aver raggiunto il vicino Comune di Itala.