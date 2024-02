Alì Terme, ritrovato in buone condizioni l'uomo scomparso ieri da casa

È stato ritrovato in buone condizioni Davide Filiciotto, 38 anni di Alì Terme, del quale non si avevano notizie da ieri pomeriggio. La denuncia di scomparsa era stata presentata dai familiari dopo che l'uomo non aveva fatto più rientro nella propria abitazione.

L'uomo aveva lasciato casa e, come era stato denunciato, si era diretto verso il bosco per scomparire nel nulla. Dopo la denuncia dei familiari, i carabinieri avevano iniziato le ricerche e anche gli appelli sui social, tra cui quello del gruppo comunale "Protezione civile". Tra le ipotesi, c'era anche quella che l'uomo potesse essersi recato ad Itala.

L'uomo è stato ritrovato oggi in buone condizioni di salute.