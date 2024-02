Barcellona Pozzo di Gotto: detenuto ingoia tre lamette, è in coma

Un detenuto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto ha ingoiato alcune lamette e adesso è in coma. L'omo, 41 anni, dallo scorso lunedì si trova ricoverato presso il Policlinico di Messina a causa delle gravi ferite riportate all'esofago. Si trova in condizioni molto gravi.

Secondo alcune informazioni l'uomo soffrirebbe di ansia e disturbi della personalità e, nonostante ciò e il fine pena fissato tra due mesi, si trovava in carcere dove ha compiuto il gesto. Al momento non si conoscono altri particolari, si apprende, però, che l'uomo è in gravi condizioni.

Non è la prima volta che in un carcere siciliano avvengano episodi simili. Nello scorso mese di dicembre un detenuto ha cercato di impiccarsi nel carcere Pietro Cerulli di Trapani ed è stato salvato dall’intervento della polizia penitenziaria. In quell'occasione a denunciare i fatti era stato Gioacchino Veneziano segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia.

Un recluso detenuto per reati comuni aveva tentato di impiccarsi nella propria cella con le lenzuola in dotazione. Decisivo l’immediato allarme fatto scattare dal poliziotto in servizio nel piano, con la collaborazione dello staff sanitario.