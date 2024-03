Barcellona Pozzo di Gotto, detenuto palermitano fugge ma viene catturato nel cortile di un condominio

Un detenuto palermitano rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è riuscito a fuggire, ma è stato poco dopo catturato. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era stato prelevato per partecipare in collegamento video da remoto ad una udienza di un processo penale e, finito l'incontro, è stato condotto nella sala di sicurezza in attesa di essere trasferito di nuovo in cella.

Il detenuto, a quel punto, è riuscito ad uscire dalla stanza e a cercare una via di fuga. L'uomo si sarebbe poi nascosto dietro la porta carraia in attesa che si aprisse, per poi approfittare dell'arrivo di furgoni per fuggire. Un agente, però, si sarebbe accorto della presenza dell'uomo in una zona insolita e avrebbe allertato i colleghi. Il detenuto sarebbe stato visto vicino al carcere, davanti ad una rivendita di ortofrutta, ma l'uomo, alla vista del furgone della polizia penitenziaria, si sarebbe dato alla fuga percorrendo parte di via Ugo di Sant'Onofrio, si sarebbe aggrappato ad una recinzione di un condominio residenziale per giungere all'interno del cortile.