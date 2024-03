L'incidente mortale a Sciacca, Longi in lacrime per Antonio Acara: «Se ne va un uomo dalle mille risorse»

Abitava a Longi, in provincia di Messina, dove in tantissimi lo conoscevano. Tutta la comunità è in lacrime per la morte di Antonio Araca, l'uomo di 49 anni che ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto ieri, 5 marzo, sulla statale 115. Era geometra e lavorava in una impresa edile di Sciacca, dove rimaneva per tutta la settimana, per tornare poi nel weekend a Longi, dove ribbracciava la compagna e la loro piccola bambina, che ha soltanto un anno e mezzo.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi, la tragedia sarebbe stata provocata da un tamponamento a catena: l'auto guidata da Araca è rimasta incastrata tra due mezzi pesanti, che l'hanno letteralmente schiacciata. Per lui non c'è stato niente da fare. Acara, in passato, aveva avviato diverse attività all'insegna della scoperta della natura e delle aree più belle del territorio dei Nebrodi. Era infatti presidente di un'associazione che che si occupa di escursioni e aveva realizzato e gestito per tanti anni il Parco Avventura tra Longi e Galati Mamertino.