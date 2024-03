Messina, in cella con droga e quattro telefonini: dopo la perquisizione scatta il sequestro

Dietro le sbarre, ma con la droga e ben quattro cellulari. Nel carcere di Gazzi di Messina, uno dei detenuti è stato trovato in possesso dei telefonini e di quaranta grammi di sostanza stupefacente. Nella sua cella, durante i controlli, la polizia penitenziaria ha infatti trovato dell'hashish all'interno di una busta. Sia la droga che gli smartphone sono stati scoperti durante un'accusata perquisizione nella sezione in cui si trovano i detenuti per motivi di ordine e sicurezza.

Sono subito state avviate le indagini per risalire alle modalità con le quali l'uomo sia entrato in possesso della droga e dei telefonini: già in passato, nella casa circondariale messinese, si sono verificati episodi simili. Alcuni mesi fa, un altro caso è sfociato nella violenza contro gli agenti. Un detenuto trovato con un telefonino si è infatti scagliato contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni. I sindacati, in quell'occasione, hanno ribadito la necessità di «adottare seri provvedimenti necessari a tutela del personale di polizia penitenziaria».