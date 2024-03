Eolie, lo scirocco mette in crisi i collegamenti marittimi: vento a 40 chilometri orari

Alle Eolie lo scirocco mette in crisi i collegamenti marittimi ed isolamento per il vento ad oltre 40 chilometri orari. Navi e aliscafi fermi già da ieri pomeriggio per la sospensione di alcune corse di linea anche della nave serale. Le violente raffiche di vento hanno riversato il moto ondoso sui porti quasi tutti esposti allo scirocco (già da ieri gli aliscafi attraccavano nello scalo alternativo di Punta Scaliddi a Lipari) e flagellato vigneti soprattutto oltre che nell’isola madre, a Salina e Vulcano e orticelli. Spazzate anche antenne e tettoie in alcune abitazioni. Ma il tempo non promette nulla di buono anche per i prossimi giorni a conferma che nelle sette isole il calvario non dura solo nel periodo invernale.

Domani - secondo le previsioni - le condizioni meteo miglioreranno per poi peggiorare in serata, ma i collegamenti potrebbero mantenersi relativamente regolari.

Martedì invece potrebbero peggiorare ulteriormente, con probabili problemi per le isole piu' distanti e le tratte piu' lunghe e qualche potenziale difficoltà anche nei collegamenti con Milazzo.