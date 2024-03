Eolie, da aprile in servizio il nuovo traghetto della Siremar Nerea

Da Pantelleria alle Eolie dal mese di aprile. È in arrivo nell'arcipelago il nuovo traghetto della Siremar Nerea. Potenzierà i collegamenti da Milazzo per le sette isole. Dopo essere stato varato dai Cantieri Sefine Shipyard per l’azienda italiana Caronte & Tourist, ed essere stato impiegato da alcuni mesi nell'altra isola siciliana, adesso farà rotta per l'arcipelago delle Lipari. Il traghetto, lungo 109,95 metri e largo 19,5, trasporterà 800 passeggeri, oltre a 115 veicoli.

Sul traghetto vi sono anche cabine letto per passeggeri disabili e malati. Inoltre, a poppa è posizionato un unico ponte automezzi alto 5 metri per lo stivaggio di merci pericolose. Alimentato da motore ibrido-diesel/Lng-elettrico è alimentato da quattro motori a doppia alimentazione, due con una potenza di 2.900 kW ciascuno e due con una potenza di 1.300 kW ciascuno. 250 m² di pannelli solari da aggiungere al design del traghetto caricheranno le sue batterie da 1.000 kW. È in grado di raggiungere la velocità di 16,5 nodi. Inoltre, l’aggiunta di due eliche di prua aumenterà la manovrabilità del traghetto nei piccoli porti.