Messina, incidente all'interno della galleria Bosurgi: un ferito e traffico bloccato

Ancora un incidente a Messina, sulla panoramica dello Stretto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un'auto, mentre stava percorrendo la galleria Bosurgi avrebbe perso il controllo dell'auto che si sarebbe ribaltata. L'uomo è rimasto all'interno dell'abitacolo e immediatamente gli automobilisti che si trovavano su quella strada hanno allertato i soccorsi.

Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito il ferito in ospedale. Inevitabilmente si è creato molto traffico in direzione Messina, con tante auto incolonnate.

In poco tempo, infatti, si è formata una lunga coda mentre la viabilità è stata deviata lungo la via Consolare Pompea dalla polizia metropolitana che ne frattempo era giunta sul luogo dell'incidente. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. La situazione relativa alla viabilità è tornata alla normalità dopo che sono stati effettuati i rilievi, tolto il mezzo dalla strada e messa in sicurezza la strada.