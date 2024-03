Messina, scontro tra un'auto e uno scooter: un ferito ricoverato al Policlinico

Ancora un incidente a Messina. A scontrarsi frontalmente, all'incrocio tra la via Bonsignore e la via Bonino, nei pressi del ponte ferroviario, un'auto Toyota Yaris e uno scooter. L'incidente si è verificato ieri sera e si dovranno stabilire le cause.

Ad avere la peggio è stato il giovane in sella al due ruote. L'uomo è rimasto ferito. Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche una pattuglia dei carabinieri e la polizia municipale. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico è rimasto paralizzato fino alla rimozione dei mezzi e alla messa in sicurezza della strada.