Cadavere ripescato in mare a Vulcano, era in acqua da almeno due mesi

A Vulcano un cadavere è stato recuperato in mare dalla guardia costiera al largo di Gelso. La segnalazione era stata fatta da un diportista in transito al largo dell'isola. Il tenente di vascello dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari Mario De Bellis ricevuta la segnalazione ha inviato nel tratto di mare due motovedette e il personale della guardia costiera dopo aver rinvenuto il corpo ha proceduto al recupero.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e si presume che possa essere rimasto in acqua due-tre mesi. Tra le prime ipotesi si pensa al cadavere di un migrante trascinato dalle mareggiate fin il borgo marinaro dell'isola eoliana. Ma già le autorità preposte hanno fatto scattare le indagini per verificare se ci sono persone che risultano disperse. Il corpo è stato trasferito a Lipari nella sala mortuaria del cimitero ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Foto notiziarioeolie.it