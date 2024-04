Vulcano, recuperato un cadavere in mare

In mare è stato recuperato un altro corpo di un uomo morto. Anche stavolta è avvenuto nel canale tra l’isola di Vulcano e Milazzo. Ad avvistarlo è stato un diportista che ha prontamente informato alla guardia costiera.

Nel punto della segnalazione si è recata la motovedetta della capitaneria di porto mamertina e nel tratto di mare tra il promontorio del Capo e Vulcano è stato avvistato il corpo privo di vita che, recuperato, è stato trasferito dapprima a Patti e poi nell’obitorio del policlinico di Messina per essere a disposizione della procura per far scattare le verifiche cercare di identificarlo. Anche se si presenta in stato di decomposizione.

Scattate le indagini per accertare se risultano persone scomparse. Alle Eolie è già il secondo cadavere rivenuto in mare a meno di un mese. In precedenza era stato ritrovato al largo di Gelso, borgo di Vulcano. E nonostante le verifiche non si è riusciti a stabilire di chi si trattasse. Non è da escludere che possano essere migranti.