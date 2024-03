I 150 studenti di Milazzo intossicati in gita in Puglia, c'è una prima diagnosi: salmonella

Gastroenterite da salmonella. Potrebbe essere stata questa la causa dell’intossicazione di gruppo che ha colpito 150 dei circa 170 studenti dell’istituto tecnologico Majorana di Milazzo, che si trovavano in gita in Puglia e alloggiavano in una struttura ricettiva di Fasano. La diagnosi è venuta fuori dalle analisi eseguite da una delle partecipanti che è stata tra le prime a sentirsi male. La ragazza era stata la prima a rientrare a Milazzo perché erano stati gli stessi genitori ad andare a prenderla a Fasano. Tutti gli altri studenti, rientrati a Milazzo, si sottoporranno agli esami per la salmonella, ma gli esiti non si avranno prima di martedì.

Dopo l’accaduto erano scattate le indagini dei Nas e gli accertamenti dell'Asl. Il Sian (servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e il Siav B (servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale), che fanno capo al dipartimento di prevenzione, hanno subito inviato all’istituto zooprofilattico di Putignano un campione di carne di pollo e uno di arrosto di carne di suino e all’Arpa Puglia i tamponi ambientali effettuati su superfici di lavoro e un campione di acqua del rubinetto della cucina dell’albergo.