Messina, anziano rimprovera quattro ragazzi e viene picchiato: ricoverato in ospedale

Violenza in strada a Messina, dove un anziano è stato aggredito da quattro giovani che si trovavano a bordo di due ciclomotori, lungo la Panoramica dello Stretto. Ad essere preso di mira, un pensionato di ottantaquattro anni che stava rientrando a casa dopo avere trascorso alcune ore con il nipotino.

I quattro avrebbero fatto lo slalom nel traffico, rischiando di travolgere l'auto su cui si trovavano l'uomo e il bambino: un comportamento pericolosissimo che ha provocato la reazione dell'anziano, che li ha quindi rimproverati. La risposta è stata ancora più violenta: i giovani sono scesi dagli scooter e l'hanno aggredito, colpendolo più volte e fino a fargli perdere i sensi.

Alla scena hanno assistito decine di automobilisti che sono intervenuti in tempo e hanno messo in fugo la banda. Poco dopo è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato l'anziano per terra, ferito. Un'ambulanza l'ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo, dove sono state rilevate diverse contusioni e sono stati disposti ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'aggressione anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per rintracciare i quattro giovani. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire agli aggressori.