Anziano pestato a sangue sulla Panoramica, a Messina identificato e denunciato un minorenne

Nell’ambito di indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, i carabinieri hanno denunciato un minorenne gravemente indiziato dell’aggressione subita da un anziano nel pomeriggio del 07 aprile sulla Panoramica dello Stretto.

La persona offesa ha sin da subito indicato in un ragazzo, probabilmente minorenne, l’autore del gesto compiuto al culmine di un diverbio scaturito in seguito ad alcune manovre pericolose che due ciclomotori avevano effettuato cercando di sorpassare la vettura condotta dall’anziano.

L’ottantenne, in auto con il nipotino, era stato aggredito violentemente e pestato per un rimprovero, con tanta violenza da perdere i sensi. Solo l'intervento di chi aveva assistito alla scena aveva messo in fuga i minorenni e soccorso la vittima, assicurandola alle cure dei sanitari.

L’attività d’indagine ha consentito di ricostruire le fasi attraverso l’acquisizione e l’analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza oltre alla raccolta dei testimoni.

E emerso che l’aggressione all’anziano è stata preceduta da una ma