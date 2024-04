Vincenzo Franchina, sposato da un anno e papà da pochi mesi. Chi era l'operaio di Sinagra morto a Suviana

Aveva lasciato Sinagra, in provincia di Messina, per trovare un futuro lavorativo più stabile, ma per Vincenzo Franchina il luogo dove stava svolgendo il proprio servizio si è rivelato fatale. L'operaio, vittima insieme ad altri due colleghi dell'esplosione avvenuta ieri nella centrale idroelettrica di Suviana, nel Bolognese, si era sposato poco meno di un anno fa ed era padre di un bimbo di pochi mesi.

Aveva frequentato l'istituto Torricelli di Sant'Agata di Militello e adesso viveva a Genova con la moglie e il bambino. Ogni giorno si recava a lavoro, felice del presente e progettando un futuro per se e la sua famiglia ancora migliore.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, amici, parenti e conoscenti hanno voluto esprimere, attraverso i social, cordoglio e vicinanza alla famiglia. «Che tragedia immane, un figlio che non conoscerà il padre, mi associo al dolore della famiglia che il Signore infonda in loro la forza di superare questo triste momento. Sentite condoglianze», ha scritto Gina Fazio. E Manuela Caputo ha aggiunto: «Che possa riposare in pace e dare forza e coraggio a questa giovane mamma rimasta vedeva con un bimbo appena nato... Sentite condoglianze a tutta la famiglia».