A Sinagra è il giorno dell'addio a Vincenzo Franchina, la vittima più giovane della strage di Suviana

«Vincenzo è un caro giovane di questa comunità, la sua famiglia è molto conosciuta, è un momento difficile per tutti», ha detto padre Pietro Pizzuto, parroco della parrocchia. «Ho conosciuto Vincenzo circa due anni fa in preparazione del matrimonio - ha aggiunto - ho celebrato le sue nozze nella chiesa parrocchiale di Martini , ho avuto modo di apprezzarlo per il suo atteggiamento molto discreto e meticoloso nel lavoro e l’approccio umile che gli era caratteristico. Questa è una triste situazione ma credo che l’unico modo di superarla è trasformarla in una situazione di bene per tutti, penso che sia l’unico modo possibile per superare un dramma del genere».

«Tutti insieme piangiamo questa perdita incolmabile, è una doppia tragedia, la tragedia di chi perde la vita lavorando e di chi è costretto a vivere lontano non per una scelta ma per un obbligo. Noi meridionali siamo spesso costretti ad andare via, ad assistere allo spopolamento del territorio per la mancanza di lavoro, anche se era chiaro che nelle intenzioni di Vincenzo Franchina, come di tanti altri, c’era l’intenzione di tornare qui, ma ciò non è avvenuto». Lo ha detto il sindaco di Sinagra Nino Musca. «Il mio ricordo di Vincenzo è di una persona perbene, buona, educata, gentile - aggiunge - Tutti coloro che lo conoscevano condividono il ricordo di una persona perbene, di grande educazione, grande lavoratore tanto che aveva cominciato a lavorare subito, fin dopo aver conseguito il diploma. Era andato via per migliorare la posizione e per far crescere una famiglia come giusto che sia. Come comunità sinagrese condividiamo il grande dolore della famiglia. Anche i sindaci delle comunità vicine, che ringrazio, si sono stretti attorno a noi ed alla piccola comunità di Sinagra, è un momento di grande dolore per tutto il comprensorio».