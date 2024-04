Tragico incidente sul lavoro a Milazzo, un operaio morto dopo una caduta da 10 metri

Ancora un incidente sul lavoro tragico in Sicilia. A Milazzo un uomo di 75 anni è morto in seguito alla caduta da un'impalcatura durante dei lavori di ristrutturazione in un condominio di via Giorgio Rizzo. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri, coordinati dal comandante Andrea Maria Ortolani, che stanno svolgendo i primi accertamenti.

A dare l'allarme i residenti del palazzo che hanno udito un forte tonfo, scoprendo poi il corpo dell'uomo a terra. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di dieci metri. Sul posto il magistrato di turno.

Articolo in aggiornamento