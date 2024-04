L'operaio morto in un incidente sul lavoro a Milazzo, comunità in lacrime per Salvatore Pipitò

È una comunità a lutto quella di Fondachelli Fantina, il paese di cui era originario Salvatore Pipitò, l'operaio morto in seguito a un incidente sul lavoro a Milazzo ieri, 11 aprile. L'uomo aveva settantadue anni, stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione in un palazzo di via Giorgio Rizzo quando è precipitato per una decina di metri da una impalcatura. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano: Pipitò viene descritto come un grande lavoratore, come un uomo che sin da giovane ben conosceva lo spirito di sacrificio. Ultimamente lavorava insieme al figlio, titolare di una ditta edile che si stava occupando degli interventi nell'edificio di Milazzo. L'uomo continuava infatti ad effettuare piccoli lavori, nonostante la sua età: era sempre stato un operaio e, per aiutare la propria famiglia, non si era mai fermato. Fino all'incidente che si è verificato ieri e che ha profondamente colpito tutta la comunità, da cui arrivano, nel frattempo, tantissimi messaggi di cordoglio.