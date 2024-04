Lipari, arriva il camion con il catrame: via all'operazione tappa... buche

Dopo le continue proteste degli isolani per le buche in ogni strada di Lupari, dal centro fino alle borgate più alte, è arrivato il catrame per l’asfalto e si sono iniziate a «tappare». A lamentarsi era stato anche il sindaco Riccardo Gullo per via della precarietà nel servizio dei traghetti che erano anche arrivati al punto di non poter trasportare un camion con il materiale occorrente.

La ditta incaricata così ha iniziato a sistemare le tante buche sparse anche nel centro di Lipari: da Marina Lunga alla via Falcone-Borsellino, alla via Conti e via di seguito. Da sistemare anche le strade provinciali: Pianoconte, Quattropani e Acquacalda.

Foto notiziarioeolie.it