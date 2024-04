I camion con il catrame non possono viaggiare sui traghetti: nelle isole Eolie aumentano le buche nelle strade

Alle Eolie i camion con il catrame non possono viaggiare sui traghetti della Siremar e così proliferano le buche nelle strade. Non solo provinciali, ma anche comunali. Oltre al fatto che si dovranno recuperare le corse delle navi delle 6,30 e delle 21 da Milazzo per le isole, risultano ancora sequestrati i tre traghetti ex Ngi che erano anche adibiti, al trasporto, oltre che del catrame, dei carburanti delle bombole del gas.

Così le strade proliferano di buche per i mancati interventi. A Marina Lunga, angolo via Zagami (ex Barone) anche con due alberi di ulivi che da un momento possono crollare per la muratura più volte investita dalle auto e camion in transito. Per non parlare delle condizioni della stessa via, soprattutto vicino all'officina di Nino Mantineo.

Il sindaco Riccardo Gullo ha già richiesto un intervento alla Regione per fare autorizzare le navi, mentre una istanza di dissequestro delle navi ex Ngi è già stata fatta dalla Caronte & Tourist alla procura, tenuto conto che i mezzi di linea sono stati adeguati alle richieste.