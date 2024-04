Tragedia sulla Messina-Palermo, camion si ribalta tra Rocca e Sant'Agata: muore l'autista, chiusa l'A20

Ancora una tragedia sull'A20 Messina-Palermo. Un tir si è ribaltato tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Rocca di Capri Leone, esattamente appena fuori dalla galleria sul viadotto Rosmarino. A perdere la vita l'autista del mezzo, che trasportava piante. Sul posto gli agenti della stradale e i mezzi dei vigili del fuoco, con gli uomini del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il pesante mezzo è ribaltato nel bel mezzo della carreggiata, con molte piante sparse in strada, ed è proprio per questo che l'autostrada A20 al momento è chiusa, in direzione Palermo. Per chi dovesse andare verso il capoluogo siciliano, l'uscita obbligatori è Rocca di Caprileone, con rientro a Sant'Agata di Militello dopo il tratto sulla statale 113.