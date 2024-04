Incidente a Messina, scontro tra un'auto e una moto: due feriti trasportati al Policlinico

Ancora un incidente a Messina. A scontrarsi, ieri sera, intorno alle 22, in via La Farina all'incrocio con via Vittorio Veneto, nei pressi della sede dell'Atm, una moto e un'auto. L'impatto è stato molto forte con i due in sella alla moto che sono stati sbalzati a terra.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e la polizia municipale. I sanitari hanno soccorso i due feriti, e dopo le prime cure li hanno trasportati al Policlinico. I medici hanno effettuato tutti gli accertamenti del casa, per i feriti vari traumi, ma non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, i vigili urbani hanno gestito il traffico ed effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente e chi tra i due mezzi non abbia dato la precedenza all'altro.