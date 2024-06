Per i debiti della droga pretendono sesso dalla donna schiava della cocaina e denaro dai suoi congiunti: tre arrestati a Sant'Agata Militello

I carabinieri hanno arrestato tre uomini a Sant’Agata di Militello per spaccio di droga, estorsioni, rapina e lesioni aggravate. I tre avevano preso di mira una donna di 43 anni entrata nel vortice della cocaina, il convivente e il padre di lei. Per mesi oltre a pretendere anche prestazioni sessuali da parte della donna, i tre uomini hanno aggredito il padre e il convivente della donna, pretendendo che pagassero i «debiti» della droga.

Il padre, in un’occasione fu preso a calci, pugni e schiaffi, scaraventato dalle scale e sottoposto a un pestaggio collettivo, nel frattempo il genero era stato immobilizzato e spinto contro un muro. Il genitore finì in ospedale, con una prognosi superiore a 40 giorni, ma raccontò in giro che era «caduto dalla macchina». I carabinieri hanno indagato e arrestato i tre malviventi.