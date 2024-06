Torregrotta, a fuoco il rifugio di un senzatetto che resta ustionato: è in condizioni disperate

Il deposito in cui aveva creato il suo rifugio è andato in fiamme e lui è adesso ricoverato in condizioni disperate. Marinel Mocano, un senzatetto rumeno di 55 anni che vive a Torregrotta, ha cercato di spegnere il fuoco che ha avvolto il magazzino che si trova vicino alla vecchia stazione ferroviaria. Ha riportato ustioni di terzo e quarto grado su gran parte del corpo, ma soprattutto sulle braccia, sul volto e sulle mani.

L'incendio sarebbe stato provocato da un fornellino lasciato accesso: l'uomo si sarebbe addormentato dopo avere mangiato qualcosa e nel giro di pochi minuti si sarebbe sviluppato il rogo, che ha travolto tutto ciò che si trovava nel deposito. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, messi in allerta dalle urla dell'uomo. Quest'ultimo si trova a Torregrotta ormai da anni e tutti lo conoscono. Si mantiene effettuando piccoli lavoretti saltuari ed è stato soprannominato «Mariano».

In un primo momento si era diffusa la voce che si trattasse di un'aggressione: Marinel Mocano, mentre tentava di spegnere disperatamente le fiamme e già ferito, avrebbe detto che qualcuno ha tentato di dargli fuoco. Un'ipotesi che nelle scorse ore avrebbe perso quota, ma tutti gli accertamenti sono tuttora in corso, le indagini sono condotte dai carabinieri. L'uomo, dopo essere stato trasportato al pronto soccorso di Milazzo dal 118, è stato trasferito al centro grandi ustioni di Palermo.