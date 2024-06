Paura nelle Eolie, a Vulcano e a Stromboli un incidente e un malore: intervengono polizia e carabinieri

Due soccorsi alle Eolie a seguito di un incidente e per un malore. È accaduto a Vulcano e a Stromboli. La stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico siciliano e il IV reparto volo della polizia, sono stati impegnati per il recupero di una turista lombarda, infortunatasi sull'isola di Vulcano.

I tecnici a bordo dell'elicottero della polizia hanno raggiunto l'isola di Vulcano e, individuata dall'alto la zona dell'incidente lungo i fianchi del cratere, si sono stati calati tramite verricello sul punto dove si trovava la turista infortunata che, a causa di una rovinosa caduta mentre era in escursione, si è procurata una sospetta frattura alla gamba sinistra. Immobilizzato l'arto inferiore interessato dal trauma, con specifici presidi sanitari, la donna è stata issata a bordo dell'elicottero, per essere trasportata in volo al pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo. Sul posto presenti i carabinieri.

A Stromboli invece i vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti, per soccorrere un uomo nella spiaggia dell’isola, a seguito di un malore. La squadra dei pompieri presente a Stromboli, ha recuperato la persona che è stata immediatamente trasportata ed affidata al personale sanitario presso la guardia medica dell'isola. Intervenuti anche i carabinieri.