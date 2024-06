Lipari, al via ai lavori nella strada provinciale di Porticello per rimuovere i manufatti pericolanti

Dopo la diffida del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, al liquidatore dell'ex Pumex Massimo Galletti, sono stati autorizzati i lavori a Porticello. Con un'ordinanza è stata chiusa al traffico la strada provinciale 180, nel tratto compreso tra la località di Capo Rosso e Porticello. In questo arco di tempo vi saranno disagi per gli abitanti del borgo marinaro e turistico di Acquacalda.

Per raggiungere il centro di Lipari è obbligatorio fare un itinerario molto più distante, via Quattropani-Pianoconte e viceversa. Il responsabile del servizio di Protezione civile, Nico Russo, difatti aveva segnalato alla Pumex Spa - in liquidazione - il pericolo sulla viabilità causato dallo stato di avanzato degrado dei pilastri di sostegno dell’antico nastro trasportatore che attraversava la SP 180 in corrispondenza dell’ex impianto di lavorazione della pomice denominato La Cava.

E ha anche rappresentato «l’esigenza dell’immediata rimozione dei manufatti pericolanti per scongiurare l’interruzione della viabilità». Il dirigente della Città Metropolitana di Messina, Biagio Privitera, «ha subito fornito il necessario nulla osta all’intervento». Se i lavori saranno ultimati già da sabato sera si potrà nuovamente circolare.