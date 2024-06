Messina, agenti della polizia municipale aggrediti durante i controlli all'Annunziata: quattro denunciati

Urla, insulti, cassette della frutta lanciate, tentativi di aggressione. A Messina è esploso il caos durante i controlli della polizia municipale agli ambulanti. È successo all'Annunziata, dove erano in corso alcuni accertamenti nei confronti dei commercianti.

La situazione è degenerata nel giro di pochi minuti e ha provocato panico e paura tra coloro che erano presenti. Gli agenti sono stati colpiti con vari oggetti e si sarebbero registrati anche dei feriti.

I vigili hanno dunque richiesto i rinforzi e sono arrivati sul posto anche gli agenti in motocicletta, che hanno cercato di ristabilire la calma. Sono scattate quattro denunce e due venditori ambulanti coinvolti nell'aggressione sono stati portati in caserma e sono in stato di fermo.

Sono accusati di resistenza e violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che occupazione abusiva del suolo pubblico. Per loro è anche scattato il sequestro della merce. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. I controlli effettuati oggi, 14 giugno, rientrano nel piano già avviato alcune settimane fa con gli accertamenti eseguito in viale Europa.