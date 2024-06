Lipari, le borgate diventano discariche di rifiuti: scattano i controlli sui conferimenti

A Lipari le borgate sono state trasformate in discariche di rifiuti. Il fenomeno sempre accentuato è esploso incredibilmente ancora di più negli ultimi giorni. E da Quattropani, Varesana, Pianoconte, Annunziata, Pirrera e Capistello è un proliferare di cassonetti stracarichi e grandi sacchi neri sparsi in mezzo alla strada.

Segnalazioni giungono anche da Panarea con borse di plastica depositate nel porto di San Pietro e anche in varie zone di Vulcano. La giunta Gullo, per far fronte al deposito selvaggio, ha acquistato quattro foto trappole di ultima generazione costate oltre 27 mila euro da installarle nei luoghi presi di mira, ma l’assessore Gianni Iacolino che si era rivolto ad alcune famiglie, in quanto devono essere installate nelle loro abitazioni, finora non ha avuto un consenso.

Fatto sta che giunta e ditta, d’intesa al momento non hanno deciso di ritirare ciò che non è differenziato. Anche perché per il Comune che già spende somme ingenti annualmente per la gestione del servizio (circa 6 milioni di euro), dalla società che gestisce la discarica di Catania, dopo i controlli effettuati sulla spazzatura giunta con i camion e traghetto dalle Eolie, più volte se l’è vista respingere, perché nei contenitori c’era di tutto e la non differenziata è ritornata al mittente. Con ulteriori spese per il Comune.