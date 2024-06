Lipari, ombrelloni vietati per bar e ristoranti sul Corso: scatta la protesta

Per bar-rosticcerie e ristoranti sul Corso ombrelloni vietati e scatta la protesta. Gli esercenti che fino al giorno prima li avevano posizionati tranquillamente, sono stati informati dalla polizia municipale. E ovviamente per gli operatori è stata un'altra tegola e ciel sereno. E si chiedono «che senso ha avere i tavoli pagati a peso d'oro al Comune e non poter utilizzare gli ombrelloni? Chi occuperà i tavoli per una granita sotto il sole cocente a 40 gradi?».

Tra gli esercenti il malumore è generale e potrebbe anche registrarsi una clamorosa protesta. Sulla vicenda abbiamo richiesto il parere dell'amministrazione comunale.

«L’occupazione del suolo pubblico – puntualizza il sindaco Riccardo Gullo - che tante polemiche continua ancora a suscitare, è disciplinata da una regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n.43 del 31-5-2021. Nessuna nuova regola. Si tratta infatti delle stesse previste 3 anni fa (poi sospese nel periodo covid) e mai più applicate. Secondo il regolamento gli ombrelloni non sono affatto vietati; sono previsti per le attività commerciali che fanno richiesta e ottengono autorizzazione all’uso del suolo pubblico e devono avere le stesse dimensioni dell’area che hanno ottenuto in concessione. Molte attività, purtroppo, con i loro ombrelloni occupano uno spazio più grande di quello per il quale sono autorizzate, rischiando di intralciare la pubblica viabilità (regolata dal codice della strada) anche e soprattutto in caso di emergenze (per esempio il passaggio di un’auto ambulanza). Le attività commerciali – conclude Gullo - sono state invitate ad adeguarsi al regolamento già all’inizio della scorsa stagione. Ma nessuno ha avuto modo di adeguarsi nonostante le relative norme regolamentari risalgano all'amministrazione Giorgianni».