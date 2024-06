Isole Eolie, lo Stromboli intensifica l'attività esplosiva: allerta della Protezione civile

Lo Stromboli ha intensificato la sua attività esplosiva in piena stagione turistica e il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina ha allertato le autorità. Si è messo in contatto con il responsabile delle emergenze del dipartimento nazionale, con il prefetto di Messina e con il sindaco di Lipari e ha disposto l'attivazione delle procedure operative interne a seguito all'intensificarsi dell'attività di spattering al cratere di Stromboli, come comunicato dall'Ingv-Osservatorio Etneo. «Tali procedure – spiega - prevedono costante rapporto con i centri di competenza che svolgono attività di monitoraggio».

Ha anche invitato il sindaco a informare a fini precauzionali e preventivi la popolazione e soprattutto le guide che devono adottare precauzione massima e, se è il caso, sospendere le escursioni. A Stromboli è in corso un'intensa attività di spattering che alimenta modeste colate laviche sulla parte alta della Sciara del Fuoco, con una lunghezza di circa 100 metri. C'è anche una caduta di blocchi sulla Sciara fino alla linea di costa. Registrato un aumento significativo dell'ampiezza media del tremore vulcanico, che si è portato dal livello alto a quello molto alto, dove permane tuttora. Il valore massimo è stato raggiunto nel corso della giornata.