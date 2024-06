Incendio nella discarica di Mazzarà Sant’Andrea, canadair in azione: rogo doloso partito da un terreno vicino

I vigili del fuoco del comando di Messina sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio alla discarica di Mazzarà Sant’Andrea. Tante le forze dispiegate: autobotti serbatoio, autobotti pompa, pick-up con modulo antincendio, Canadair e un elicottero dei pompieri. Attualmente stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco, personale specializzato in topografia applicata al soccorso di livello 2, squadra per interventi di tipo nucleare batteriologico chimico e radioattività, personale Dos (Direttore per le operazioni di spegnimento), Falco 10, Geronimo Sh64, Erikson e Canadair Can 18. Allertato il nucleo mezzi movimento terra (Mmt) su richiesta del Comando di Messina, verranno inviati i mezzi provenienti dal Comando di Catania per effettuare lo smassamento del materiale. È stata fatta ulteriore richiesta intervento aereo per invio di un altro Canadair. Sul luogo sono presenti carabinieri, polizia locale, protezione civile e l’Arpa.

Incendio in discarica, fuoco partito da un'area confinante

L’incendio della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese, è partito dal torrente Mazzarrà, a secco, e si è poi propagato. Le fiamme hanno raggiunto prima le sterpaglie presenti nella vecchia discarica, ormai inutilizzata, e da lì a quella in attività, coperta da un telo andato in fiamme, dove i getti d’acqua dei mezzi aerei stanno creando le condizioni affinché si possa intervenire da terra con pale meccaniche e ruspe per spostare i rifiuti abbancati e creare una striscia tagliafuoco. Canadair ed elicotteri, col buio, non potranno alzarsi in volo.

«L’area urbana - dice il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Navarra - per il momento è preservata dal fumo, perché il vento spinge in direzione del mare, a valle del paese. Speriamo che non cambi la direzione».

Anche nel vicino comune di Furnari la situazione è attualmente non a rischio dal punto di vista sanitario. Il sindaco Navarra ha pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio appiccato nell’area del torrente.