Camion esce di strada e si ribalta sulla Messina-Catania: ferito il conducente, rallentamenti al traffico

Ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, ribaltandosi. Drammatico incidente lungo l'autostrada Messina-Catania, dove un camionista è rimasto ferito. È successo sul viadotto che si trova nel territorio di Letojanni, a poca distanza dallo svincolo di Taormina.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo. È subito stato sottoposto alle prime cure e poi è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non vengono considerate gravi.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale che hanno momentaneamente chiuso il tratto al traffico, per permettere l'intervento dei soccorritori ed effettuare i rilievi. Si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica.

Nello stesso tratto dell'autostrada Messina-Catania, poche settimane fa, si è verificato un altro incidente che ha provocato un ferito. In questo caso a finire in ospedale è stato una utomobilista di quarantanove anni. Era alla guida fi una Fiat Panda quando è avvenuto l'impatto con un'altra auto condotta da un anziano. Anche in quel caso, lo scontro ha avuto ripercussioni sulla viabilità, tornata alla normalità dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.