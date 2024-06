Messina, postino investe con lo scooter un anziano: è in gravi condizioni

Incidente stradale in via Garibaldi a Messina, dove un anziano è stato investito da uno scooter. A travolgerlo è stato il mezzo guidato da un postino, impegnato nella consegna della corrispondenza in città. Lo scontro è avvenuto mentre l'uomo di ottantasei anni stava attraversando, all'altezza di via Legnano.

L'impatto è stato molto violento, il pensionato è infatti finito sull'asfalto battendo la testa. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i snaitari del 118 che l'hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso: è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico. Anche il dipendente delle Poste è stato sottoposto alle cure mediche, perché sotto choc. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto.

A Messina si tratta del secondo grave incidente nel giro di poche ore. Stamattina, 28 giugno, un altro scontro ha provocato due feriti. In questo caso l'impatto si è verificato lungo la tangenziale: un'auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato, schiantandosi contro il guardrail proprio mentre stava per percorrere lo svincolo di Boccetta. La vettura si è incastrata tra le lamiere della protezione in metallo.