Sequestrato albergo a Giardini Naxos: è costruito in area demaniale e con gli scarichi fognari nel terreno e in mare

La Capitaneria di Porto di Messina ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di un albergo di Giardini Naxos, emesso dal gip del tribunale della città dello Stretto su richiesta della procura.

La struttura è finita nel mirino degli inquirenti per i reati di occupazione abusiva e dispersione di scarichi fognari nel terreno ed in mare, senza alcun processo depurativo ed in assenza di autorizzazione. Si tratta di una struttura alberghiera realizzata interamente su area demaniale. Si trova a pochi chilometri dal centro di Giardini, di fronte alla Baia di Taormina, ed è limitrofa al porto di Giardini. Ha una ricettività di 13 stanze oltre che saloni, verande e terrazzini.

La struttura, realizzata su più livelli, è risultata senza alcun titolo concessorio per l'occupazione di circa 450 metri quadri di area demaniale marittima. È stato, inoltre, rilevato che gli scarichi fognari dell'albergo non conferiscono in fognatura, ma vengono dispersi nel terreno in un'area a poche decine di metri dal mare.