Lipari, stalking ed estorsione nei confronti dei vicini di casa: condannato un uomo di 52 anni

Giuseppe Stramandino, 52 anni di Lipari, è stato condannato per i reati di stalking, estorsione e lesioni. Assolto per la calunnia e per violenza privata. Era difeso dall'avvocato Giuseppe Sottile. La sentenza è stata emessa dai giudici Antonino Orifici, Noemi Genovese, Mariacristina Polimeni, L'accusa era rappresentata dal pm Emanuela Scali. L'uomo è stato condannato ad una pena di 8 anni e 3 mesi di reclusione e a una multa di 1800 euro. È stato anche condannato al pagamento di 18 mila euro da liquidarsi in separata sede ed a una provvisionale di 10 mila euro.

Parti civili si erano costituiti Simone Messina, Livio Munafò e Cristina Sardella, rappresentati dagli avvocati Bonaventura Candido, Bruno Brunotto e Giovanni Macrì Pellizzeri. La vicenda risale al 2016 ed è proseguita fino al 2021. In quegli anni si sarebbe reso responsabile di una serie di reati perpetrati ai danni di tre operatori economici, ovvero una estorsione e tentate estorsioni e anche procurate lesioni e atti persecutori con minacce perché il suo terreno era confinante con l’abitazione che era stata costruita.