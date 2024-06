Da lunedì 1° luglio la A20 chiusa di notte per un mese da Rometta a Messina: le indicazioni

Da domani, 1 luglio, e fino al 25 luglio, il tratto di autostrada da Rometta a Messina sulla A20 verrà chiuso al traffico di notte per consentire i lavori nella galleria Telegrafo. Quasi un mese, dunque, di grossi disagi per gli automobilisti, in un momento di grande traffico, quando negli scorsi anni i cantieri venivano sospesi, e non iniziati.

Il punto è stato fatto in prefettura nel corso di un comitato per l’ordine e la viabilità presieduto dal viceprefetto Maria Gabriella Ciriago. Il tratto autostradale sarà chiuso dal lunedì al sabato dalle 22 alle 6 del mattino, così da effettuare i lavori in notturna per evitare ulteriori e più pesanti disagi. La domenica, quando il traffico di rientro è più sostenuto, si chiuderà all’1 e sempre sino alle 6.

Obbligatoria l’uscita a Rometta per le auto, che per i mezzi pesanti sarà interdetta. L’unica possibilità, per i tir, è quella di compiere il giro da Buonfornello e Catania. I lavori nelle altre gallerie del tratto tra Messina e Rometta, la Baglio, per esempio, verranno invece realizzati nelle ore diurne con la parzializzazione della carreggiata.