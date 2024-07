Stromboli, dopo tre giorni l’attività del cratere inizia a ridursi

La spettacolare attività dello Stromboli che perdura da 3 giorni, con le sue colate laviche, le esplosioni e il rotolamento di materiale incandescente lungo la Sciara del fuoco, è costantemente monitorato dai centri di competenza composti da vulcanologi e scienziati di ben 4 Università italiane. I parametri dei fenomeni osservati sono stati valutati tutti come molto alti e in buona parte anomali rispetto al trend delle attività eruttive normalmente osservate negli ultimi 20 anni.

Sono stati allestiti due punti informativi (uno al porto e uno in piazza) dove volontari di Protezione civile distribuiscono volantini che spiegano i giusti comportamenti da adottare.

Il sindaco Riccardo Gullo ha attivato il centro operativo comunale che si è riunito oggi pomeriggio a Stromboli. «Insieme alle informazioni scientifiche raccolte – spiega - sono state condivise con la prefettura le misure adottate e quelle su cui ancora lavorare. L’ipotesi evacuazione, circolata sui giornali in queste ore, è tanto remota quanto non desiderata. Discuterne, nel corso di queste riunioni, serve a predisporre le opportune azioni per essere pronti ad affrontare qualunque scenario. E’ un passaggio di pianificazione, anch’esso mirato a rassicurare chiunque volesse, in qualunque momento, lasciare l’isola anche solo per una personale sensibilità ai fenomeni ormai noti a tutti gli strombolani. A conclusione della riunione, si è discusso anche della possibilità di chiedere alla Regione lo stato di calamità naturale».